Oyuncu Sevinç Erbulak ve Volkan Cengen evlendi

Oyuncu Sevinç Erbulak ve Volkan Cengen birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.



Çiftin şahitliklerini Sevinç Erbulak’ın annesi Füsun Erbulak ve Volkan Cengen’in dayısı Faruk Kıztan yaptı.



Törene Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Halil Ergün, Emre Kınay, Edip Tepeli-Ayşecan Tatari, Serdar Orçin-Ece Dizdar’ın da olduğu 150’ye yakın davetli katıldı.



Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Erbulak, “Volkan bey dedi ki, ‘Sensiz yapamıyorum. Bu yaşıma kadar da nasıl yapmışım onu da bilmiyorum.’ 'Bir düşünelim' dedim. Sordum yakın çevreme, onu tanıyanlara, ikna etti beni” diye konuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun