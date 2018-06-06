2007 yılında evlenen Ozan Doğulu ile Ece Doğulu evliliklerini noktaladı. Çocukların velayetini anneye veren mahkeme ayrıca Ece Doğulu'nun Doğulu soyadını kullanmaya devam etmesine de izin verdi.
İKİLİDEN AÇIKLAMA
Ozan Doğulu ve Ece Doğulu ayrılık sonrası şu açıklamayı yaptı: Bugün itibari ile evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırmış bulunuyoruz. Bundan sonra yolumuza; Alya, Lila ve Elya’nın anne ve babası olarak yine sevgi ve saygı ile devam edeceğiz. Bu süreçte bize ve ailemize saygı göstereceğinizi biliyor, hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz.
Ozan Doğulu ve Ece Doğulu evliliklerini noktaladı
Yaşam
Müzisyen Ozan Doğulu üç çocuğunun annesi Ece Doğulu ile bugün tek celsede boşandı.
2007 yılında evlenen Ozan Doğulu ile Ece Doğulu evliliklerini noktaladı. Çocukların velayetini anneye veren mahkeme ayrıca Ece Doğulu'nun Doğulu soyadını kullanmaya devam etmesine de izin verdi.