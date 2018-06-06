10 YILLIK EVLİLİK 15 DAKİKADA SONLANDI Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşandı

2007 yılında evlenen Ozan Doğulu ile Ece Doğulu evliliklerini noktaladı. Çocukların velayetini anneye veren mahkeme ayrıca Ece Doğulu'nun Doğulu soyadını kullanmaya devam etmesine de izin verdi.



İKİLİDEN AÇIKLAMA



Ozan Doğulu ve Ece Doğulu ayrılık sonrası şu açıklamayı yaptı: Bugün itibari ile evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırmış bulunuyoruz. Bundan sonra yolumuza; Alya, Lila ve Elya’nın anne ve babası olarak yine sevgi ve saygı ile devam edeceğiz. Bu süreçte bize ve ailemize saygı göstereceğinizi biliyor, hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz.

