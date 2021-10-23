Özcan Deniz'e tokat atan Feyza Aktan: Pişman değilim

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Basına kapalı olarak görülen duruşmada 3 tanık dinlendi ve dava 14 Aralık'a ertelendi.



Mahkeme sonrası ikilinin daha önce yaşadığı ve güvenlik kameralarına takılan şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden sonra Feyza Aktan, açıklama yaptı ve pişman olmadığını söyledi



Aktan, "Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntüler de yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım. Sevgiler..." diye konuştu.

FEYZA AKTAN’IN ÖZCAN DENİZ’E VURDUĞU ANLAR KAMERADA

