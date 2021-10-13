Ozzy Osbourne corona virüsten 'şeytan' sayesinde korunduğunu söyledi

Heavy metal grubu Black Sabbath'ın vokalisti olarak ünlenen sola kariyerinde ise albümleri satış rekorları kıran Ozzy Osbourne pandemi dönemi hakkında Mattel Hammer’a konuştu. Osbourne

Karanlığın Prensi'ni corona virüse karşı 'şeytan' koruyor dedi. 72 yaşındaki sanatçı “Karıma virüs bulaştı, kızıma bulaştı ama bana bulaşmadı. Şeytana tapmanın iyi tarafları var” diye konuştu.

PARKİNSON İLE MÜCADELE EDİYOR



İngiliz şarkıcının eşi Sharon Osbourne geçen yıl aralıkta hastalığa yakalandı. Kızı Kelly’nin ise tam olarak ne zaman hastalığı geçirdiği bilinmiyor.

Ozzy Osbourne corona virüse karşı korunma yoluyla ilgili şaka yapsa ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2019 aralık ayında düştükten sonra ameliyata alınan ve hala fizik tedaviye devam eden müzisyen iki ay sonra da Parkinson hastalığına yakalandığını açıklamıştı.



PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR?



Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkar. Beyinde dopamini üreten hücreler hareketlerin kontrolünden, uyumundan ve akıcılığından sorumludur.

60 YAŞ SONRASI GÖRÜNÜR



Hareketlerde yavaşlık, dinlenme halindeyken titreme, psikiyatrik rahatsızlıklarla kendini belli eden hastalık, çoğunlukla 60 yaş sonrası kişilerde görülür.

GENETİKSE 40'LI YAŞLARDA RASTLANABİLİR





Ancak genetik nedenlerle 40’lı yaşlarda da rastlanabilir. Tedavide ilk seçenek ilaçlardır. Ancak bazı kişilerde ilaç tedavisi yetersiz kaldığında ya da yoğun yan etkiler gelişirse “beyin pili” yöntemi tercih edilebilir.



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