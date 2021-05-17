Paris Hilton İsrail'e tepki gösterdiği tweet'i sildi

Hilton otellerinin varisi, DJ ve model Paris Hilton, Twitter hesabından İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki olarak paylaştığı tweet'ini sildi.

Amerikalı model, Twitter hesabında, "Dayanamıyorum, sadece 10 yaşındayım" diyen Nadine Abdel-Taif'in videosunu paylaşarak, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında" ifadelerini kullanmıştı.

Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için barış duaları ettiğini söyleyen Hilton, "İsrail, bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti" haberini de paylaşarak, "Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!" yorumunu yapmıştı.



Hilton, etiket paylaşımında ise "soykırımı durdurun" çağrısında bulunmuştu.