Pelin Öztekin: Bir daha baba diyemeyeceğim bilmek çok zormuş

Oyuncu Pelin Öztekin 2 ay önce hayatını kaybeden babası, tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin ile ilgili duygusal bir paylaşım daha yaptı. Öztekin Instagram hesabından duygularını şöyle anlattı:



"8 ARTIK UĞURSUZ"



Eskiden sevdiğim 8 artık uğursuz. Her ayın 8’i çıkmaz sokak gibi ve sensizlik hala tam anlamını bulup da dile getiremediğim lanet bi çaresizlik. Bıraktığından daha dağınık buralar ve ben toparlamaya çalıştıkça tuttuğum, tutunduğum her şey paramparça! Alışacaksın diyorlar ama hiç sormuyorlar Baba, ben alışmak istiyor muyum? Ne zormuş yaşadığım sensizliği anlatamamak, ne zormuş beklediğim telefonun hiç çalmaması, ne zormuş güçlü durmaya çalışmak, ne zormuş başımı dayadığım o omuzuna bir daha sığınamamak. Zormuş işte, bir daha BABA diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş!



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