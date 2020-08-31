Perde pilavı nasıl yapılır? (Perde pilavı tarifi)

Fes şeklindeki bakır tencerelerde pişirilen ve Siirt’in en meşhur misafir yemeği olarak bilinen perde pilavında, kullanılan her malzemenin bir simgesi olduğu söylenir.

Genellikle düğün yemeği olarak yapılan perde pilavındaki pirinçlerin bolluk ve bereketi, karabiberin acı günleri, kuş üzümünün tatlı günleri, bademin erkek evladı, fıstığın kız evladı ve üzerindeki hamurunda ev içerisindeki sırların aile içerisinde kalması gerektiğini temsil ettiği söylenir.

PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?



Malzemeler



- 2 su bardağı pirinç

- 700 gr kuşbaşı doğranmış tavuk eti

- 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık

- 2 yemek kaşığı kuş üzümü

- 100 gr kabukları soyulmuş badem

- 2 yemek kaşığığ tereyağı

- yarım çay kaşığı tarçın

- tuz

Hamuru için

- 1 adet yumurta

- iki yemek kaşığı yoğurt

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 buçuk su bardağı un

Yapılışı

- Pirinçler yıkandıktan sonra 20 dakika kaynar suda bekletilir.

- Geniş bir tencere içine 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyulur, üzerine 700 grkuşbaşı doğranmış tavuk etini ekledikten sonra 5 dakika kavrulur.

- Ardından tavukların üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı eklenir.

- Suyu süzülmüş pirinçleri de koyduktan sonra tuz eklenerek kavrulur.

- 4 su bardağı sıcak su eklendikten sonra karıştırılır.

- Kaynamaya bırakılan yemek kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişirilir.

- Daha sonra geniş bir tavanın içine 100 gr kabuğu soyulmuş bademleri, 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık 1 çay kaşığı tereyağı koyulur.

- Badem ve fıstıklar pembeleşene kadar kavrulur.

- Ardından 2 yemek kaşığı kuş üzümü ve yarım çay kaşığı tarçın ekleyip kavurmaya devam edilir.

- Pilav piştikten sonra hazırlanan bademli karışım üzerine eklenir.

- Son olarak pilav ılımaya bırakılır.

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