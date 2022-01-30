Prens Harry ve Meghan Markle, Tomdaya ile buluştu

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, hayranarının Tomdaya ismini verdiği Örümcek Adam (Spider Man) yıldızları Tom Holland ve Zendaya ile gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Haberler 30.01.2022 - 16:31

Prens Harry ve Meghan Markle, Tomdaya ile buluştu

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Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filminde ikonik karaktere hayat veren (25) ile sevgilisi MJ'i canlandıran Zendaya (25) son zamanlarda oyunculukları kadar ilişkileriyle de gündemde. Marvel'in tüm uyarılarına rağmen aşklarına engel tanımayan çiftin, aynı olmasa da benzer bir hikaye ile zirvede yer alan ve ile görüştükleri ortaya çıktı.

BULUŞMA HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILMADI

Prens Harry ve Meghan Markle'ın ünlü çiftle tanışmak istediği ve söz konunusu buluşmanın gizlice gerçekleştiği iddia edildi.

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Dailymail’e konuşan Prens Harry’nin eski arkadaşlarından biri, “Duyduğum kadarıyla Tom ve Zendaya oldukça şaşkındı. Tom hayatında hiç Harry ile tanışmadı veya onunla konuşmadı. Bu yüzden ne istediklerini bilmiyordu” dedi. Yine de oyuncular, California, Montecito’da yaşayan Sussex’lerle tanışmayı kabul etti.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın neden Holland ve Zendaya ile tanışmaya bu kadar hevesli oldukları belli değil, ancak onları medya projelerinden birinde yer almaya ikna etmeyi ummuş olabilecekleri konuşuluyor.

Spider Man: No Way Home fragmanı

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