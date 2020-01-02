Prens Harry ve Meghan Markle'ın oğlu Archie'den yeni fotoğraf

Prens Harry ile Meghan Markle yeni yılı, oğulları Archie’nin yeni fotoğrafını paylaşarak kutladı.



Sussex Dükü ve Düşesi’nin resmi Instagram hesabında yayınlanan fotoğrafta Pres Harry, kucağında yedi aylık bebeğini taşırken görülüyor.



Bu kare, kraliyet çiftinin, 2019’un özetini sundukları fotoğraflardan oluşan videoda yer alıyor.



Kraliyet çifti, videoyu, “Hepinize çok mutlu bir yeni yıl diler, desteklerinizin devamı için teşekkür ederiz. Çoğunuzla tanışmayı çok isteriz ve gelecek yıl daha fazlanızla tanışmak için can atıyoruz. 2020’nin her birinize sağlık ve mutluluk getirmesini umarız” mesajıyla yayınladı.



Yeni yıl fotoğrafında minik Archie'nin bir ziyaret sırasında hediye edilen Ugg botlarını ve 36 sterlinlik (285 TL) Boden marka montunu giydiği görüldü.

TANIŞTIKLARI ÜLKEDE BEBEKLERİYLE İLK NOEL

Altı haftalık izne ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle, Noel tatilinde kraliyet ailesiyle birlikte geleneksel kutlamaya katılmak yerine Kanada’ya gitti. Kanada, Markle’ın Harry ile evlenmeden önce ünlü olduğu Suits dizisini çektiği ve ikilinin tanıştıkları ülke olma özelliği taşıyor.



Noel tatili boyunca Prens Harry, Noel Baba kılığına girerek, İngiliz ordusunun ölen askerlerinin çocuklarına mesaj göndermişti.



Prens ile Markle ayrıca, oğulları Archie’yi merkeze alan bir fotoğraftan oluşan dijital Noel kartı yayınlamıştı.