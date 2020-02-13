Prens Harry ve Meghan Markle'ın yeni hayatlarından ipuçları

Dünyanın büyük bir ilgiyle takip ettiği İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki her gelişme artık Prens Harry ve Meghan Markle'ın unvanlarından vaçgeçmesiyle (Megxit) anılıyor. Peter Phillips ile Autumn Kelly'nin boşanma kararı Megxit sonrası bir krizi daha, Prenses Anne’nin Deniz Piyadeleri Generalliği görevine getirilmesi ise Megxit sonrası yeni görevlendirme olarak manşetleri süslüyor.

DAHA FAZLA İLGİ ÇEKTİLER

Ailedeki unvanlarından vaçgeçen Prens Harry ve Meghan Markle umdukların aksine daha fazla ilgi çekseler de Kanada'daki yeni hayatlarının tadını çıkarmaya başladılar bile. Çifte yakın birkaç kaynak, Meghan ve Harry'nin hayatlarının nasıl olduğuna dair bazı bilgiler paylaştı.

Ünlü çiftin yeni hayatlarına ekonomik olarak adapte olamadıkları konuşuluyor

ÇEVRESİNİ KÜÇÜK TUTUYOR



Meghan Markle'ın arkadaş çevresini özellikle küçük tuttuğunu söyleyen bir kaynak People'a verdiği röportajda "Yerleşene kadar çok göze batmamaya özen gösteriyor. Gerçekten burada yaşamayı seviyorlar. Basından uzak durmak için çok çaba sarf ediyorlar" dedi.



"DIŞARIDA VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYORLAR"



Başka bir arkadaşları ise, şimdilik yaşadıkları Vancouver'da her şeyin yolunda olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti "İkisi de dışarıda vakit geçirmeyi çok seviyor ve buraya bayılıyorlar. Sakin bir hayat yaşamanın tadını çıkartıyorlar. Uzun yürüyüşlere çıkıyorlar, yoga yapıyorlar ve Meghan Archie ve Harry için yemek pişiriyor. Evde olmaktan, Archie ve köpekleriyle birlikte takılmaktan çok keyif alıyorlar."



"OMUZLARINDAN YÜK KALKTI"



Başka bir bir arkadaşlarının iddiasına göreyse ayrılma kararı, Harry'nin uzun süredir omzunda taşıdığı bir yüktü. Bu yük omuzlarından kalktığı için ikisi de çok mutlu.