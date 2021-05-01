Prens William, sosyal medyada ırkçılık boykotuna katılacak

Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet Ailesi'ni ırkçılıkla suçlasının yankıları devam ederken tahtın ikinci varisi Prens William, spor camiasının internet platformlarında son dönemlerde yaşanan ırkçılık, taciz ve ayrımcılık olaylarına tepki çekmek amacıyla başlattığı

sosyal medya boykotuna destek vereceğini açıkladı.

"BEN DE KATILIYORUM"



Aynı zamanda İngiliz Futbol Federasyonu (FA) Başkanı olan Prens William, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında "FA Başkanı olarak, tüm futbol camiasının hafta sonu devam edecek olan sosyal medya boykotuna ben de katılıyorum" ifadelerini kullandı.

"ACİL OLARAK DAHA FAZLASI GEREKİYOR"



İngiliz Premier Ligi'nden yapılan açıklamada ise sosyal medya platformlarının ırkçılık, nefret, aşırı milliyetçilik ve taciz olaylarına karşı daha hassas davranması gerektiği belirtilirken, Premier Lig İcra Kurulu Başkanı (CEO) Richard Masters, "Premier Lig ve kulüplerimiz, sosyal medya şirketlerinin ırkçılık nefret eylemlerini ortadan kaldırmak için acil olarak daha fazlasını yapma ihtiyacını vurgulamak için, bu boykotu yapmak zorunda kalmıştır. Futbolun yanında duruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Cuma öğlen 14.00'de başlayan boykot pazartesi gece 23:00'a kadar devam edecek.

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