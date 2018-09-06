Prof. Dr. Orhan Kural, sosyal medya hesabında kendisi hakkında paylaşımda bulunan Cem Yılmaz'a 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Avukatı İzzet Demir ile birlikte bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Prof. Dr. Orhan Kural, İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sunarak Cem Yılmaz hakkında manevi tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde, Cem Yılmaz'ın 2019 yılı Mart ayında Eventim Apollo-Londra'da bir sahne gösterisi organize ettiğini belirten Prof. Dr. Kural'ın Avukatı İzzet Demir, davalı Yılmaz'ın bu gösterisine 18 yaş sınırlaması getirildiğini belirtti. Müvekkilinin Eventim Apollo'nun bu kararı üzerine sosyal medya hesabında, "İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo. Yıllardır anlamaya çalışıyorum" şeklinde yorum yaptığını, davalı Yılmaz'ın da buna karşılık sosyal medya hesabında, "Orhan Kural bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum. Ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum" şeklinde paylaşımda bulunarak müvekkilini hedef aldığını savundu.



CEM YILMAZ'IN TAKİPÇİLERİ KÜFÜR ETTİ İDDİASI



Dava dilekçesinde, Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı bu paylaşımla müvekkilinin Yılmaz'ın takipçileri tarafından alay konusu haline getirildiğini ve küfürlere maruz kaldığını kaydeden Kural, "Yapmış olduğu bu paylaşımla müvekkilimin derin üzüntü ve küçük düşme duygusu yaşamasına ve ve itibarının örselenmesine neden olmuştur" dedi. Avukat Demir, mahkemeden Cem Yılmaz'ın müvekkiline 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermesini istedi.



"SALDIRIYA UĞRUYORUM"

Davayı açtıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Prof. Dr. Kural, filmlerinde sigara içtiği için Cem Yılmaz hakkında hep suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, bunun bedelini fazlasıyla ödediğini söyledi.

Kural, "Kendisine suçlamada bulunmadım. Bunun üzerine hakkımda bir cümle yayınladı. Terapi görmem gerekiyormuş. Kendisi doktor mudur? O gün bugündür ailemle birlikte her türlü iftiraya, saldırıya uğruyorum. Geçen gün metroda saldırıya uğruyordum. Metroda 3 çocuk, 'Cem Yılmaz ile uğraşan bu' diyerek tip tip bakıyorlardı. Ben de hızlıca metrodan indim arkamdan gelemediler" dedi.