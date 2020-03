puhutv'den günün filmi: Kazara Koca (The Accidental Husband)

Filmden, diziye yüzlerce içeriği evinde ücretsiz olarak seyirciye sunan puhutv, #EvdeKal ve #FilmMaratonu’na davet ediyor.



Günün filmi orijinal adı ile The Accidental Husband olan Kazara Koca olarak izleyiciye sunuluyor.



Başrollerini Colin Firth, Uma Thurman ve Jeffrey Dean Morgan’ın paylaştığı filmin yönetmenliği Griffin Dunne üstleniyor.



FİLMİN KONUSU



Radyo programcısı Dr. Emma Lloyd ile yayıncı nişanlısı Michael, New York’ta evlilik belgesi almanın sürücü ehliyeti almaktan daha kolay olduğunu düşünmektedirler. Sonuçta bu işin herhangi bir elemesi ya da sınavı yoktur.



İkisi de 18 yaşınının üstünde ve akraba olmadığı sürece sorun yok diye düşünürler. Evlenmek için yapmaları gereken, belediyeye beraber gitmek, gerekli belgeleri hazırlayarak imzaları atmaktır.



Emma bir radyo yayını sırasında dinleyicilerine, her zamanki gibi, gelişigüzel aşk reçeteleri dağıtırken Patrick Sullivan adlı itfaiyecinin aşk hayatına öldürücü bir darbe indirir.



Bu çok bilinçli olmayan ama yine de kötü niyetli davranışın altında kalmak istemeyen ve buna bir cevap vermek isteyen Patrick de okuduğu gazeteden Emma’nın evlenmek üzere olduğunu öğrenince kusursuz ve unutulmaz bir intikam planı tasarlar ve uygular.



FİLMİ İZLEMEK İÇİN TIKLA



