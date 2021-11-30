Rap şarkıcısı Ben Fero oyun yayıncılığına başlıyor

Ben Fero adıyla tanınan rap şarkıcısı Ferhat Yılmaz, Instagram hesabından, oyun meraklısı takipçilerini heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Bir hikaye paylaşan Ben Fero, yakında yayıncılık yapmaya başlayacağını duyurdu.



Ünlü şarkıcı, paylaşımında hangi oyunları oynayacağını ve yayınlarında izleyicileri ne gibi içeriklerin bekleyeceğini de söyledi. Yılmaz, "iyi seviyede oyunculuk izlemek isteyenleri" yayınlarını izlemeye davet etti.

Ben Fero, yeni yılda başlayacağını söylediği yayın hayatına GTA V ve NBA 2K oynayarak giriş yapacağını belirtti. İlerleyen süreçle ilgili planlarından da bahseden Yılmaz, idman, basketbol maçı gibi çeşitli içeriklerle de yayınlarını genişleteceğini söyledi.

"Boş ergen muhabbet değil ileri seviye oyunculuk izlemek isteyen herkesi bekliyorum" diyen ünlü şarkıcı, yayıncılık yapacağı platforma ise henüz karar vermediğini, karar verince takipçileriyle paylaşacağını belirtti.