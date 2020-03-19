Reese Witherspoon: Her zaman eğlenceli kalabilirsiniz

Cinsiyetçelik konusunda takıntılı olduğunu itiraf eden Reese Witherspoon "Vücudunuz değişebilir ama her zaman eğlenceli kalabilirsiniz" dedi.

19.03.2020 - 11:06

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ABD’li yıldız Reese Witherspoon, Vanity Fair dergisinin nisan sayısına kapak oldu. 43 yaşındaki aktris, kariyerine çocuk oyuncu olarak başladığında yaşadıklarını anlattı.

"BENCİLLİKLE SUÇLANDIM"

Witherspoon, “Başıma kötü şeyler geldi. Hakaret ve tacize uğradım. Bunu anlatamadığım için kısa bir süre önce bencillikle suçlandım. Bu tarz şeyler yaşayanların birileriyle konuşmasını ilginç buluyorum. Kendi hikayenizi hazır olduğunuzda anlatmalısınız” dedi.

İDOLLERİNİ SIRALADI

Cinsiyetçilik konusunda takıntılı olduğunu belirten Witherspoon, “Bu işe başladığımda her yerde erkekler için dergiler vardı. Bense asla Maxim’de yer almadım ya da GQ Kadını seçilmedim. Kendimi öyle görmüyorum” ifadelerini kullandı. Her zaman eğlenceli olmak istediğini bildiren aktris, “Memeleriniz, yüzünüz ya da poponuz sarkabilir ama her zaman eğlenceli kalabilirsiniz. Bu konudaki idollerimse, Goldie, Holly Hunter, Diane Keaton ve Nancy Meyers. Akıllı ve neşeliler” şeklinde konuştu.

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