Reese Witherspoon iş kadını olarak Time’ın kapağında

Hollywood yıldızı Reese Witherspoon iş kadını olarak Time’ın mayıs sayısına kapak olmayı başardı.

29.04.2021 - 09:08

Reese Witherspoon iş kadını olarak Time’ın kapağında

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ABD’li Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon, 2016 yılında kurduğu medya şirketi Hello Sunshine ile kariyerinde iş kadını olarak yükselmeye devam ediyor.

45 yaşındaki oyuncunun şirketi romanları dizilere uyarlıyor, TV programları çekiyor, animasyonlar, podcastler hazırlıyor ve sosyal medya çalışmaları yapıyor.

Hello Sunshine’ın başarısı, Reese Witherspoon’un ABD’nin dünyaca ünlü saygın dergisi Time’ın mayıs sayısına kapak olmasını sağladı.

Mayıs sayısında Dünya çapında etki yaratan 100 şirketin haberini yapan Time, Hello Sunshine’a da bu listede yer verdi. Dergi kapağında Reese Witherspoon için “Bir medya imparatorluğu inşa ediyor” diye yazıldı.

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