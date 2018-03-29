Resul Dindar'ın acı günü

Meliha Dindar için Hopa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, aynı kazada hafif yaralanan eşi Osman, oğulları Resul, Burak, Öner ve Barış Dindar ile yakınlarının yanı sıra Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, Hopa Ticaret Odası Başkanı Osman Akyürek ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende, şarkıcı Resul Dindar ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kazada hafif yaralanan ve Hopa Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Osman Dindar'ın eşinin tabutu başında güçlükle ayakta durduğu gözlendi.



Meliha Dindar'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.



Motosikletle Artvin'in Arhavi ilçesinden Hopa'ya giden Osman ve Meliha Dindar çifti, 26 Mart gecesi yoldaki kaya parçalarına çarpmış, motosikletin devrildiği kazada sürücü Osman ile eşi Meliha Dindar yaralanmıştı. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Meliha Dindar, dün hayatını kaybetmişti. Osman Dindar ise Hopa Devlet Hastanesindeki tedavisi sonrası taburcu edilmişti.