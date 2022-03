Rihanna'nın bebeğinin cinsiyeti alışverişte ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde "Psikopat bir anne olacağım" açıklaması yapan Rihanna, Hamilelik haberiyle sık sık gündeme gelen Rihanna,



Rihanna'nın sepete koyduğu bir kıyafet, bebeğin cinsiyetini ele verdi. Alışveriş sepetine turunca renkli bir etek elbise koyan Rihanna bu hareketi ile kızı olacağı iddialarını güçlendirdi.

Rihanna, hamilelik süreciyle ilgili "Bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'Şu an uyuman gerekiyor’ diyor” diye konuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

GÜNDEM: İSTANBUL HAFTA SONUNA DA KARLA UYANDI