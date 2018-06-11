GECEDE ÖDÜL KAZANANLAR VE KIRMIZI HALI GEÇİDİ 2018 Tony Ödülleri verildi (Kırmızı halıda şıklık yarışı)

Oscar ödüllü aktör Robert De Niro, 72. Tony Ödülleri'nde sahneden ABD Başkanı Donald Trump'a küfür etti. "Tek bir şey söyleyeceğim, Trump'ı...” şeklinde küfür eden De Niro, nerdeyse tüm salon tarafından ayakta alkışlandı.

Bu yıl törenden en fazla ödülle ayrılan oyun 'The Band's Visit' oldu. Oyun, en iyi müzikal dahil toplam 10 ödül birden kazandı.

En iyi oyun ödülü dahil 6 ödül kazanan 'Harry Potter and the Cursed Child' adlı yapım gecenin bir diğer kazananıydı.

Robert De Niro daha önce de ABD Başkanı Trump'a başkanlık seçimleri esnasında ağır sözlerle yüklenmişti: Yüzüne yumruk atmak isterim. İşte o video...