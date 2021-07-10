Robert Downey Jr, Marvel oyuncularını takibi bıraktı

Robert Downey Jr, Marvel Evreni'ne vedasından 2 yıl sonra sosyal medya hesabından tüm rol arkadaşlarını sildi.

10.07.2021 - 08:26

Robert Downey Jr, Marvel oyuncularını takibi bıraktı

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Tüm zamanların gişe rekorunu kıran Avengers: Endgame ile Marvel Evreni'ne veda eden Robert Downey Jr, Instagram hesabından da rol arkadaşlarına veda etti.

LİSTESİNDE MESLEKTAŞI YOK

Tony Star/ Iron Man rolüyle kariyerinde zirve yapan oyuncu, Instagram'da Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) beraber oynadığı oyuncuların tamamını takip etmeyi bıraktı. Downey, şu anda sosyal medya platformunda yalnızca 43 hesabı takip ediyor ve bunların hiçbiri oyuncu değil.

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