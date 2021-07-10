Robert Downey Jr, Marvel oyuncularını takibi bıraktı

Tüm zamanların gişe rekorunu kıran Avengers: Endgame ile Marvel Evreni'ne veda eden Robert Downey Jr, Instagram hesabından da rol arkadaşlarına veda etti.

LİSTESİNDE MESLEKTAŞI YOK



Tony Star/ Iron Man rolüyle kariyerinde zirve yapan oyuncu, Instagram'da Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) beraber oynadığı oyuncuların tamamını takip etmeyi bıraktı. Downey, şu anda sosyal medya platformunda yalnızca 43 hesabı takip ediyor ve bunların hiçbiri oyuncu değil.



Kazara Aşk 4. yeni bölüm fragmanı