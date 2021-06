Roger Waters'dan Mark Zuckerberg'e ret

Roger Waters, The Wall'u Instagram reklamında kullanmak için para teklif eden Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i reddetti.



Waters, Mark Zuckerberg'den e-posta ile aldığı mektubu gösterdi. "Bu, Instagram'ı tanıtmak için bir film yapımında 'Another Brick in the Wall, Pt. 2' şarkımı kullanma hakları için bir talep. Yani bu, Mark Zuckerberg'den bana bir mektup. Bu sabah geldi ve çok büyük bir para teklifi de içeriyor" diyen Waters, teklife olumsuz yanıt verdiğini açıklayarak küfürle karşılık verdiğini aktardı.



77 yaşındaki rock efsanesi, "İçimizde güç sahibi olanlar ki, benim şarkılarımın yayınlanması bakımından biraz var, ben bu saçmalığın bir parçası olmayacağım, Zuckerberg” diye konuştu.



Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılması için düzenlenen bir organizasyonda konuşan Waters, Zuckerberg'in sosyal medya platformlarının Assange ile ilgili enformasyonu yasakladığına dikkat çekerek, "Another Brick in the Wall (Part 2)’nin 'Facebook ve Instagram'ı daha da büyük ve güçlü yapmak için kullanılmak istendiğine, böylece bu odada buluna herkesin sansürlenmesinin ve Asange'ın kamuoyuna ulaşmasının engellenmeye devam ettirileceğine' dikkat çekti.

