Sabri-Yağmur Sarıoğlu çiftinin 3. bebek heyecanı

Futbolcu Sabri Sarıoğlu ve pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 3. kez ebeveyn olmaya hazırlanıyor.

06.04.2020 - 12:06

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Bir dönem Galatasaray’da ve milli takımda forma giyen Sabri Sarıoğlu, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Müjdeli haberi Yağmur Sarıoğlu sosyal medya sayfasından duyurdu.

“YAZA DOĞUM”

Karnının göründüğü bir fotoğrafını paylaşan Yağmur Sarıoğlu şu ifadeleri kullandı: Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki. Yaza doğum Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum.

2010 yılında evlenen Sabri- Yağmur Sarıoğlu çiftinin 7 yaşında bir oğulları, 2 yaşında da bir kızları var.

YAĞMUR SARIOĞLU 108. KATTAN ATLADI

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