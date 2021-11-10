Salma Hayek: Eve hayalet avcısı çağırmak zorunda kaldım

Salma Hayek, The Ellen DeGeneres Show’a konuk oldu. 53 yaşındaki oyuncu, anlattıklarıyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

"KENDİ KENDİNE ÇALIYORDU"



Londra’daki evinde hayaletlerin olduğuna inandığını belirten Hayek, “Piyano kendi kendine çalıyordu. Acayip şeyler oluyordu. Işıklar yanıp sönüyordu, kapılar kendiliğinden açılıyordu. Ama ben bunların hiçbirine şahit olmadım. Evde çalışanlar ve kızım anlatıyordu” dedi.

"EVDE 20 TANE HAYALET YAKALADIĞINI SÖYLEDİ"



14 yaşındaki Valentina’ın korkmaması için hayalet avcısı tuttuğunu belirten oyuncu, “Bunun gerçek olmadığını bildiğim halde, psikolojik açıdan onun rahatlaması için bu yolu seçtim. Hayalet avcısı evde 20 tane hayalet yakaladığını ve onlardan kurtulmaya çalıştığını, fakat birinin ısrarla ayrılmadığını söylemişti” açıklamasında bulundu.



Hayalet Avcıları (Ghostbusters) nedir?



Hayalet Avcıları; Commodore 64 için yazılmış bilgisayar oyunu, filmi ve müzikleriyle, dönemin pop kültür ikonlarından sayılır.

Hayalet Avcıları (Ghostbusters) konusu nedir?



Bir döneme damga vuran film; paranormal konulara düşkün Dr. Peter Venkman ve 3 kafadar akademisyen arkadaşının bir işe yaramadıkları gerekçesiyle Columbia Üniversitesi’nden atıldıklarında kendi işlerini kurmaya karar verip hayalet avcılığı şirketi Ghostbusters'ı kurmasını anlatıyor.



TV reklamları sayesinde isimlerini duyuran ekip, New Yorkluları şehrin orasına burasına musallat olmuş hayaletlerden kurtarmaya başlarlar. Bir gün güzel viyolonselist Dana Barrett tarafında kiralandıklarında, genç kadına ait evin, New York’u istila etmeye başlayan kötü ruhlar tarafından dünyaya giriş kapısı olarak kullanıldığını anlarlar. İşler kontrolden çıkar.



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