İngiltere kraliyet ailesine en son katılan düşes olan Meghan Markle, İngiliz Vogue dergisine konuk editörlük yaptı.

Dergi için kapak yıldızı olmayı fazla “kendini beğenmişlik” olarak nitelendirip reddeden 37 yaşındaki eski ABD’li oyuncu, kapağa kendisine ilham veren 15 öncü kadına yer verilmesini istedi.

Bu kadınlardan biri de Meksika doğumlu Hollywood oyuncusu Salma Hayek oldu.



İngiliz Vogue dergisinin Eylül 2019 sayısında, aralarında Jane Fonda, ruh sağlığı alanında kampanyalar yapan model Adwoa Aboah, Orange Is the New Black dizisinin trans oyuncusu Laverne Cox, iklim değişikliği karşıtı kampanyalar düzenleyen Greta Thunberg ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gibi isimlerle birlikte Hayek’in fotoğrafı da kapakta yer aldı.

52 yaşındaki oyuncu, dergide yer alan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak Meghan Markle ve Vogue dergisine teşekkür etti. Hayek, şu ifadeyi kullandı:

“Sussex Düşesi ve İngiliz Vogue dergisi tarafından Değişimin Güçleri adlı özel sayıya seçilmiş olmaktan gurur duyuyorum. Hayran olduğum bir kadın tarafından hayran olunan kadınların arasına katılmak inanılmaz derece ilham verici hissettiriyor.”