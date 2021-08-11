Şarkıcı Irmak Arıcı, yol verme kavgasında tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü.

Son dönemin tanınan isimlerden biri olan Irmak Arıcı'nın skandal hareketi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan Arıcı'nın skandal hareketlerine maruz kalan sürücünün şarkıcıdan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Irmak Arıcı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

IRMAK ARICI KİMDİR?

31 Temmuz 1998 yılında Çankırı'da dünyaya geldi.

Aslen İzmirli olan Arıcı, eğitim hayatını da Çankırı'da tamamladı.

Müzik hayatında amatör Youtube videolarıyla başlayan Arıcı, Gece Gibi Gönlün isimli şarkısına klip çektikten sonra büyük bir çıkış yakaladı ve Youtube üzerinden takipçi sayısını arttırdı.

2019 yılında Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla çıkış yakaladı. Mühür, müzik listelerinde birinci sıraya yerleşti.

Irmak Arıcı, 1.68 boyunda ve Aslan burcu.

TEKLİLERİ



"Gece Gibi Gönlün" (2019)

"Mühür" (Mustafa Ceceli ile) (2019)

"Mevzum Derin" (2019)



"Kula Bela" (2020)

"Gün Ağarmadan" (Mustafa Ceceli ile) (2020)

"Yağmurum Ol" (2020)



"Söz Yaşları" (2020)



"Mahşer" (Taladro ile) (2020)



"Sonum Olur" (2021)



"Güya" (2021)



"Bizim Çocuklar" (Mustafa Sandal, Eypio ve Derya Uluğ ile) (2021)



"Yallah" (2021)



"Toparlanmam Lazım" (Kerim Araz ile) (2021)



DİĞER ÇALIŞMALARI



"Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz" (Fikret Şeneş Şarkıları: Volume 2) (2019)