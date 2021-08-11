Şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşkı belgelenen Sitare Akbaş kimdir?

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Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş, bir mekanda samimi bir şekilde görüntülendi.

Akbaş - Dalkılıç ikilisi ilişki hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde hakkında aşk iddiasını yalanlamış soruyu muhabire, " Benim istemediğim soruyu sorduğun zaman cevaplamayacağım. Ben istersem söyleyeceğim. Bunu unutma tamam mı? Bu kadar senedir tanışıyoruz. Doğru söylerim ama ben istediğim zaman" açıklamasında bulunmuştu.

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

Dizi ve sinema oyuncusu Makbule Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Akbaş, kariyerine ilk adımı 2004 yılında Beşinci Boyut dizisinde canlandırdığı 'Ayşe' karakteri ile attı.



2008 yılında Akasya Durağı dizisindeki 'Zeyno' karakteri ile ünlenen Akbaş, 2009 yılında İncir Çekirdeği filmindeki 'Delal' karakteri ile ilk film deneyimini yaşadı.



Akbaş, birkaç projeye adını yazdırdıktan sonra 2020 yılında Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı 'Figen Yıldırım (Fifi)' karakteri ile TV ekranlarına döndü.



2021 yılında Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup 'Dilber' karakterini canlandırdı.



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