Sefirin Kızı'ndan MIPCOM için yeni afiş

Fransa’nın Cannes şehrinde her yıl düzenlenen dünyanın en prestijli TV içerik fuarı MIPCOM için hazırlanan Sefirin Kızı'nın yeni afişi büyük beğeni topladı.

Çekimi Bodrum’da gerçekleşen afişte dizinin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün uyumları ile göz doldurdular.



Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU



Dizide; Engin Akyürek ‘Sancar Efe’ karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise ‘Mavi’ karakterini canlandırıyor. Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Cemre Öktem ve Şafak Başkaya’nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.