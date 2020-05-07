Selena Gomez sunuculuk yapacak

175 milyon takipçiyle Instagram'da en yüksek takipçisi bulunan ünlüler arasında olan hatta Instagram kraliçesi olarak tanımlanan Selena Gomez'in yeni projesi bir yemek programı oldu.



27 yaşındaki Gomez, HBO Max'te ekrana gelecek yemek programının sunuculuğunu yapacak.



Öte yandan geçtiğimiz aylarda yeni bir güzellik markası kurduğunu açıklayan Gomez, “Neslimdeki insanların üzerinde bir kalıba uymak gibi bir baskı var ve bu koleksiyon ile baskıyı biraz olsun azaltmak istedim” ifdelerini kullanmıştı.