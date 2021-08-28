Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya'ya 100 bin TL'lik dava

Deniz Akkaya'nın cezaevinden çıkmasının ardından Selin Ciğerci’den yeni bir hamle daha geldi.



Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre; Ciğerci, avukatı aracılığıyla, Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Akkaya hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Dilekçede, Akkaya’nın uzun zamandır kin, nefret ve öfkeyle Ciğerci’ye saldırdığı, ağır hakaret ve iftiralarda bulunduğu belirtildi. Akkaya’nın internet ortamında, yazılı ve görsel medya araçlarında müvekkili hakkında yazılı ve sözlü yayın yapmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmesi de istendi.

Selin Ciğerci