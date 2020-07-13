Serenay Sarıkaya 'Cem Yılmaz'la ayrılık' iddialarının ardından sessizliğini bozdu

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarının ardından Güven'e tepkiler giderek büyüyor.

Şiddet iddiaları karşısında sessiz kaldığı için eleştirilen Serenay Sarıkaya bu kez de Cem Yılmaz'la ayrıldıkları yönünde çıkan haberlerin ardından isyan etti.

"SONU GELMİYOR, BİTMİYOR"



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serenay Sarıkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yahu bir insanın bu kadar da üstüne gelinmez ki! Sesi çıkmıyor diye bu kadar da ileri gidilmez ki artık! Üstelik sonu gelmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Daha birini iyileştiremeden, daha da serti zaten hazırda bekliyor. “Bu mesleği seçmenin bedellerinden, olacak o kadar ünlüsün. İsminin olduğu her şey çok okunuyor, dikkat çekiyor. Sesimizi çıkarmayalım büyümesin' deniyor. Kabul etmiyorum. Sınırı aşalı çok oldu! Ne kolay oldu insanların hayatına iftiralar atmak, sınır, etik, ahlak bilmeden saldırmak. . . Ben her iftiraya ‘yok öyle değil’ diyemem ki. Bu ne kadar yorucu...

"BENİM DE DUYGULARIM VAR"

Ama özellikle sosyal medyada bir sesin, varlık belirtin yoksa, sanki bütün varsayımlar gerçekmiş gibi bir de senelerce üzerine yapışıyor. Bir süre sonra senin başkaları tarafından bilinen kimliğin haline geliyor bütün bu saçmalık. Ben bunların hiçbiri değilim ki. . . Ben de bir insanım, benim de duygularım var. Sanatçı kişiliğini sebebiyle neden hep bir entrika olmak zorunda ismimin geçtiği her konuda. Neden beni ilgilendirmeyen konuların da ana kahramanı olmak zorundayım? Bunun usturuplu, ahlaklı bir yolu yok mu yahu?

"BU DA ŞİDDETİN BAŞKA TÜRLÜSÜ DEĞİL Mİ?"

Halbuki her şeyim ortada, bir gizemim de yok ki. İşlerim ortada, duruşum ortada, ne yaşadığım belli, neye inandığım belli, neyi temsil ettiğim belli, neyin arkasında duyduğum belli. Buna rağmen, seni olduğun gibi asla yansıtmayan varsayımların bir tezahürü olduğun yanılsamasına herkesin delilercesine inanma isteği neden? Bu çok eskide kalmadı mı artık? Güzel olanı değil de, kötü olanı, yanlış olanı çoğaltmak mı güzele, iyiye taşıyacak bizi? Bu da şiddetin başka türlüsü değil mi? Yeter!!!"

Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya

Cem Yılmaz Ozan Güven olayı üzerine "Sosyal medya üzerinden,bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları,düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Hersey birbirine giriyor. Çok üzgünüm.Sevgili arkadaslar. Kadina şiddet meselesinin “tarafı” olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir.Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden “Sen de bir şey söyle” isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında cok üzgün olmak dışında bir halim yoktur.Yapmayın" ifadelerini kullanmıştı.

ÜNLÜ OYUNCUYA BAKLAVA DAVETİ