Sezen Aksu: Bizim evde Sezen dinlemek yasaktır

Sezen Aksu, YouTube kanalında ve dijital müzik platformlarından yayınlanacak Demo 2 albümüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

PROJENİN DOĞUŞU



"Minik Serçe" lakaplı sanatçı, başka yorumcular tarafından seslendirilmiş eserlerinin ilk anda kaydedildiği hallerinden oluşan projesi için, “Başkalarına göstermek istemediğimiz kayıtların, daha sonra dinlendiğinde farklı bir lezzeti olduğunu hep duyardım. Bu parçaları zaman içinde paylaşma isteği buradan doğdu. Pek de iyi oldu” dedi.



“BİZİM EVDE SEZEN AKSU DİNLEMEK YASAKTIR"



Yetinmeyi bilir misin? şarkısını da sevenlerine sunmaya hazırlanan Aksu, “Bizim evde Sezen Aksu dinlemek yasaktır. Tahmin edeceğiniz üzere, doğduğum günden beri o kadınla beraber olup, sesine maruz kaldığımdan, evde uyulması zorunlu bir kuraldır bu... Beni en çok şaşırtan şey kendime Yetinmeyi bilir misin? sorusunun yöneltilmesi oldu. ‘Acaba bilemedim mi?’ diye didikledim kendimi” açıklamasını yaptı.



65 yaşındaki oyuncu sözlerini şu sözlerle noktaladı: "Bu arada, son günlerde evimde eşek beslediğime dair çıkan söylentilerin külliyen yalan olduğunu beyan ederim"