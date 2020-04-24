Shakira karantinayı fırsata çevirerek diploma aldı

Corona virüsü salgını nedeniyle kendini evinde ailesiyle birlikte izole eden ünlü şarkıcı Shakira, çocuklar uyuduktan sonra kalan zamanını eğitime ayırarak diploma almayı başardı.

24.04.2020 - 17:21 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 17:22

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Corona virüsü salgını nedeniyle Shakira da sosyal izolasyon kurallarına uyarak ailesiyle birlikte tüm vaktini evde geçiriyor. 43 yaşındaki ünlü şarkıcı, karantinayı fırsat bilerek sanal ortamda Antik Felsefe eğitimini başarıyla bitirdi ve diplomasına kavuştu.

Kolombiyalı şarkıcı, dört haftalık Antik Felsefe eğitimini internet üzerinden tamamlayarak Pennsylvania Üniversitesi’nden diplomasını aldı.

Haberi sosyal medyadan paylaşan Shakira, şu notu düştü:

“Pennsylvania Üniversitesi’nden dört haftalık Antik Felsefe eğitimi alarak mezun oldum. Biliyorum hobilerim biraz kullanışsız ama çocuklar uyuduktan sonraki birçok saatimi buna verdim. Plato ve öncülerine, geçen ayımı eğlenceli kıldıkları için teşekkür ederim.”

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