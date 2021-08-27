"],"description":"Yıldız oyuncu Sharon Stone hastanede yatan yeğeni ve vaftiz oğlu River için takipçilerinden dua istedi.","articleSection":"Yaşam","articleBody":"Yıldız oyuncu Sharon Stone hastanede yatan yeğeni ve vaftiz oğlu River için takipçilerinden dua istedi. Sharon Stone, minik River'ın makinelere bağlı bir fotoğrafını paylaşarak \"Yeğenim ve vaftiz oğlum River, çoklu organ yetmezliğiyle mücadele ediyor. Lütfen onun için dua edin. Bir mucizeye ihtiyacımız var\" açıklamasında bulundu. Stone'un bu paylaşımına çok sayıda destek mesajı geldi. Oyuncu Ruby Rose meslektaşına, \"River ve bütün aileniz için dua ediyorum\" diye yazdı. Sharon Osbourne da hem minik River'a hem de bütün Stone ailesine sevgilerini ve dualarını gönderdiğini belirtti.","wordCount":82,"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","id":"https://www.ntv.com.tr/yasam/sharon-stone-yegeni-icin-dua-istedi-bir-mucizeye-ihtiyacimiz-var,-aM83ll0M0GHQ2JEkPa7_A"}}

Sharon Stone yeğeni için dua istedi: Bir mucizeye ihtiyacımız var

Yıldız oyuncu Sharon Stone hastanede yatan yeğeni ve vaftiz oğlu River için takipçilerinden dua istedi.

27.08.2021 - 14:01

Sharon Stone yeğeni için dua istedi: Bir mucizeye ihtiyacımız var

İlişkili Haberler

Sharon Stone, Meryl Streep’i hedef aldı: Ondan daha iyi olabilirim

Sharon Stone, Meryl Streep’i hedef aldı: Ondan daha iyi olabilirim

Sharon Stone: Ölülerle iletişim kurduğumu hissettim

Sharon Stone: Ölülerle iletişim kurduğumu hissettim

Sharon Stone, minik River'ın makinelere bağlı bir fotoğrafını paylaşarak "Yeğenim ve vaftiz oğlum River, çoklu organ yetmezliğiyle mücadele ediyor. Lütfen onun için dua edin. Bir mucizeye ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

Stone'un bu paylaşımına çok sayıda destek mesajı geldi. Oyuncu Ruby Rose meslektaşına, "River ve bütün aileniz için dua ediyorum" diye yazdı.

Sharon Osbourne da hem minik River'a hem de bütün Stone ailesine sevgilerini ve dualarını gönderdiğini belirtti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...