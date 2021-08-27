Sharon Stone yeğeni için dua istedi: Bir mucizeye ihtiyacımız var

"],"description":"Yıldız oyuncu Sharon Stone hastanede yatan yeğeni ve vaftiz oğlu River için takipçilerinden dua istedi.","articleSection":"Yaşam","articleBody":"Yıldız oyuncu Sharon Stone hastanede yatan yeğeni ve vaftiz oğlu River için takipçilerinden dua istedi. Sharon Stone, minik River'ın makinelere bağlı bir fotoğrafını paylaşarak \"Yeğenim ve vaftiz oğlum River, çoklu organ yetmezliğiyle mücadele ediyor. Lütfen onun için dua edin. Bir mucizeye ihtiyacımız var\" açıklamasında bulundu. Stone'un bu paylaşımına çok sayıda destek mesajı geldi. Oyuncu Ruby Rose meslektaşına, \"River ve bütün aileniz için dua ediyorum\" diye yazdı. Sharon Osbourne da hem minik River'a hem de bütün Stone ailesine sevgilerini ve dualarını gönderdiğini belirtti.","wordCount":82,"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","id":"https://www.ntv.com.tr/yasam/sharon-stone-yegeni-icin-dua-istedi-bir-mucizeye-ihtiyacimiz-var,-aM83ll0M0GHQ2JEkPa7_A"}}