KIEV’DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları

Rus Türk İşadamları Birliği’nin organizasyonunu üstlendiği ve Nazım Hikmet Vakfı tarafından gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamında Moskova’ya giden Sıla, önce sabah 11:00 de Nazım Hikmet’in Novodeviçi’deki kabri başında ünlü şairi andı.

Birçok sanatçı, edebiyatçı ve Nazım dostlarının katılığı anma törenine; Zülfü Livaneli, Edip Akbayram ve Genco Erkal da katıldı.



Geleneksel olarak verilen "Nazım Hikmet Dostluk Ödülü" bu yıl Nazım Hikmet'in eserlerini yıllardır kitlelerle buluşturan duayen tiyatro sanatçısı Genco Erkal ve Nazım Hikmet’in eserlerini besteleyerek kitlelere ulaştıran dünyaca ünlü Azerbaycanlı besteci Prof. Dr. Arif Melikov'a verildi.



Etkinlik kapsamında 2.000 kişi kapasiteli Folk Theatre’da müzikseverlerle buluşan Sıla’nın konserinin biletleri ise günler öncesinden tükendi. Nazım Hikmet’in eserlerine duyduğu hayranlığı müzikseverler tarafından da bilinen Sıla; bu geceye özel “Hiroşima”, “Ceviz Ağacı” ve “Yiğidim Aslanım” eserlerini de seslendirerek salondan dakikalarca alkış aldı.

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