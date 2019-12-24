Star Wars yıldızı John Boyega: Neden başroldekiler hep aşırı kaslı olmalı?

Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi'nde (Star Wars: The Rise of Skywalker) Finn karakterine hayat veren John Boyega, Hollywood'un başrol oyuncularında aradığı özellikleri eleştirdi.

"SADECE IRK DEĞİL ESTETİK'



Serinin 3 filminde rol alan 27 yaşındaki İngiliz oyuncu "Benim için konu sadece ırk değil, estetik" dedi ve ekledi: Neden başroldekiler hep aşırı kaslı olmalı? Bu bana o roldeki kişinin çok boş zamanı olduğunu gösteriyor.



"GERÇEK HAYATA BENZEMİYOR"

Rollerdeki kişilerin gerçek hayattakilerle benzeşmediğini vurgulayan Boyega "Gerçekte hangi savaş kahramanı öyle görünüyor?" dedi.

John Boyega, Daisy Ridley ve Star Wars karakteri R2-D2

Boyega, Hollywood filmlerinin insanlara mükemmelliği yanlış tasvir ettiğini söyledi.