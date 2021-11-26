Star'ın yeni dizisi Annemizi Saklarken'in afişi yayınlandı

Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği Annemizi Saklarken, yakında Star ekranında izleyici ile buluşacak.



Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı Annemizi Saklarken'in afişi büyük merak uyandırdı. Kutsi’nin Dündar, Hande Doğandemir’in Handan karakterini canlandıracağı dizi herkesi ekran başına kilitleyecek.



Annemizi Saklarken’in yönetmenliğini Barış Yöş üstlenirken senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN TANITIMI