Star'ın yeni dizisi Annemizi Saklarken'in afişi yayınlandı

Star’ın yeni dizisi Annemizi Saklarken'in merakla beklenen afişi yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesi ile yakında başlayacak olan Annemizi Saklarken’in başrollerinde Kutsi ve Hande Doğandemir yer alıyor.

Haberler 26.11.2021 - 11:50

Star'ın yeni dizisi Annemizi Saklarken'in afişi yayınlandı

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Annemizi Saklarken sete çıktı: Kutsi ve Hande Doğandemir başrolde

Annemizi Saklarken sete çıktı: Kutsi ve Hande Doğandemir başrolde

Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği Annemizi Saklarken, yakında Star ekranında izleyici ile buluşacak.

Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı Annemizi Saklarken'in afişi büyük merak uyandırdı. Kutsi’nin Dündar, Hande Doğandemir’in Handan karakterini canlandıracağı dizi herkesi ekran başına kilitleyecek.

Annemizi Saklarken’in yönetmenliğini Barış Yöş üstlenirken senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN TANITIMI

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