Star'ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu sete hazır

Yapımını NGM Medyanın üstlendiği Star'ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.



Hazırlıkları son sürat devam eden ve çekimlere başlamak için gün sayan dizinin başrol oyuncuları Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yönetmen Emre Kabakuşak ile çalışma anlarından ilk görseller basınla paylaşıldı.

Sevilen oyuncuları ve nefes kesen hikayesi ile Kaderimin Oyunu herkesi derinden etkileyecek.

ADA MASALI 15. BÖLÜM FRAGMANI