Survivor öncesi Adem Kılıçcı ile Avatar Atakan dostluğu

Survivor All Star 2022 için geri sayım başlarken yarışmacılar Acun Ilıcalı'nın sosyal medya canlı yayınında bir araya geldi.



Canlı yayında öne çıkan isim Avatar Atakan oldu. Sempatik tavırları ve rakip takımdaki arkadaşlarıyla yaptığı tatlı atışmalar izleyicileri güldürdü.



Acun Ilıcalı’nın “Kendiniz dışında birine oy verseniz, kime oy verirdiniz?” sorusuna, Adem Kılıçcı ile Avatar Atakan’ın birbirine oy vereceğini söylemesi iki eski şampiyonun dostluklarını gözler önüne serdi.



Öte yandan bir AVM'de görüntülenen Mert Öcal ise "Şampiyon olup geleceğim, başka yolu yok” diyerek, iddiasını ortaya koydu.



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