Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, Selena Gomez'in rekorunu kırdı

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, yarışmadan önce yaptığı bir paylaşımına 10 milyon yorum yapılınca dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'in Instagram rekorunu kırdı.

01.07.2020 - 16:34

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, Selena Gomez'in rekorunu kırdı

İlişkili Haberler

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir?

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir?

Survivor'da Barış Murat Yağcı ile Yasin Obuz yumruk yumruğa (Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması)

Survivor'da Barış Murat Yağcı ile Yasin Obuz yumruk yumruğa (Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması)

survivor 2020 yarışması sayesinde büyük bir hayran kitlesi edinen ve yarışmanın favorilerinden biri gözüyle bakılan Barış Murat Yağcı, dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Selena Gomez'in rekorunu kırdı. 

Yağcı'nın yarışmadan önce çekilen ve Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafa 10 milyon yorum yapıldı. 

Yağcı'nın bu fotoğrafıyla Instagram'da en fazla yorum yapılan gönderi sahibi unvanını Seena Gomez'den devralmış oldu. 

Yağcı daha önce de survivor'da sekiz kez üst üste SMS birinciliği elde ederek bir ilke imz atmıştı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...