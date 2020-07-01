Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, Selena Gomez'in rekorunu kırdı

survivor 2020 yarışması sayesinde büyük bir hayran kitlesi edinen ve yarışmanın favorilerinden biri gözüyle bakılan Barış Murat Yağcı, dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Selena Gomez'in rekorunu kırdı.

Yağcı'nın yarışmadan önce çekilen ve Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafa 10 milyon yorum yapıldı.

Yağcı'nın bu fotoğrafıyla Instagram'da en fazla yorum yapılan gönderi sahibi unvanını Seena Gomez'den devralmış oldu.

Yağcı daha önce de survivor'da sekiz kez üst üste SMS birinciliği elde ederek bir ilke imz atmıştı.