Survivor'da beklenmedik veda (Survivor Elif Yıldırım Gören'in hastalığı ne?)

Survivor All Star'da birleşme partisine kısa bir süre kala sürpriz bir ayrılık yaşandı. Acun Ilıcalı, "Her zaman söylüyorum, Survivor'da en önemli şey sağlığınız. Şimdi üzücü bir haberim var. Survivor'da beni en çok ne üzer derseniz bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakması derim. Fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Çünkü bu bir yarışmacımızın Survivor'a veda haberi. Maalesef Elif Survivor'a devam edemeyecek." dedi.



Survivor All Star yarışmacısı Elif Yıldırım Gören, rahatsızlığından dolayı yarışmaya veda etti.

SURVİVOR ELİF'İN HASTALIĞI NE, RAHATSIZLIĞI NE?

Elif Yıldırım Gören'in mide rahatsızlığı olduğunu belirten Acun Ilıcalı, "Son bir hafta mide rahatsızlığı, bir yerden sonra mental olarak da Survivor'da kopmalar yaşıyoruz. Elif olduğu zaman açıkçası çok şaşırdım. Bugün itibariyle Elif Survivor'a devam edemeyecek." sözleriyle beklenmedik ayrılığı duyurdu.



Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

SURVİVOR ALL STAR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?



Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.



Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.