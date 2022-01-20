Survivor'da kim elendi, Survivor'a kimler katılıyor? (19 Ocak 2021 ayrıntıları)

Survivor son bölümde haftanın ve sezonun ilk ödül oyunu için ünlüler ve gönüllüler tüm kozlarını parkurda paylaştı. Haftanın ödülü ise bisküvi ile birlikte olta takımı oldu. Kadınlarda kazanan ünlüler takımı olurken erkeklerde gönüllüler kazandı. Ardından üçüncü turda da gönüllüler oyunun kazanan tarafı oldu ve ödülü aldı. Acun Ilıcalı, eleme öncesi yeni kuralları duyurdu.

SÜRGÜN ADASI DÜZENLİ GERÇEKLEŞECEK



Bu sezon ilk defa uygulanan sürgün adası konsepti artık düzenli olarak gerçekleştirilecek. Diğer yandan elemenin hemen ardından perşembe günü iki kadın ve iki erkek olmak üzere yedeklerden 4 isim gelecek. Bunlardan biri de Nisa olacak.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?



Yeni sezonuna 15 Ocak Cumartesi günü başlayan Survivor'da eleme adaylarının belirlenmesinin ardından çarşamba akşamı 1. haftanın ilk elemesi gerçekleşti. Acun Ilıcalı oy sonuçlarını gecenin sonunda yapılan ada konseyinde açıkladı. En az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Gizem oldu. Survivor'dan elenen Gizem adaya psikolojik olarak uyum sağlayamadığını ve dizindeki yaradan dolayı mutsuz olduğunu söyledi.

SURVİVOR'DA BU HAFTA NELER YAŞANDI?



Survivor All Star, sezona hızlı bir girişi yaptı. Yarışmacılar, adaya adım basar basmaz farklı uygulamalar, sürprizlerle karşı karşıya geldi. Survivor’da ilk hafta dört dokunulmazlık oyunu oynanacak. İlk dokunulmazlığı Gönüllüler takımı kazanırken Ünlüler takımı oylaması ile sürgüne giden ilk isim Birsen oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu yine Gönüllüler kazanırken Ünlüler takımı bir kez daha oylama yaptı. Oylamada adı en çok yazılan Sercan, haftanın ikinci gitme adayı oldu.

Oynanan 3. dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Kaybeden Gönüllüler takımında oylama ile sürgün kampına giden Gizem, üçüncü eleme adayı oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununda kaybeden gönüllüler takımı konseyde zorlu bir karar verdi. Oylama ile sürgün kampına giden 4. yarışmacı Hikmet oldu.



SURVİVOR GİZEM KERİMOĞLU KİMDİR?



Gizem Kerimoğlu, 30 Ekim 1988 tarihinde İstanbul, Fatih’te doğdu. Bulgar göçmeni bir ailenin ilk çocuğudur. Bir erkek kardeşi vardır. İstanbul Semiha Şakir Lisesi’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi’nde okumaya başladı. Üniversite eğitimi sırasında bir yıllığına İngilizce eğitimi almak için Londra‘ya gitti.



2003 yılından itibaren birçok spor dalıyla profesyonel veya yarı amatör olarak uğraşan bir sporcu olarak basketbol ve futbol oynadı, hatta birkaç kez 19 yaş altı kadın Milli Futbol Takımı’na da çağrıldı. Bu yıllarda Yapı Kredi Spor Kulübü ve benzeri bazı spor kulüplerinde Fitness Eğitmeni ve Personal Trainer olarak da görev yaptı.

2013 yılında profesyonel spor yaşantısına son veren Gizem Kerimoğlu, aktif spor hayatının ardından oyunculuk ve spikerlik eğitimleri almaya başladı. Dialog ve Barbaros Çidal‘dan diksiyon ve spikerlik eğitimleri alıp, tiyatro ve oyunculuk eğitimlerindeki ilk adımlarını kendisi de oyuncu olan arkadaşı Umut Kırcalı ile attı. Ardından Deniz Erdem‘den 2015 yılında Tiyatro Oyunculuğu Eğitimi aldıb. 2015 yılında girdiği Akademi 35,5 Sanat Evi’nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi aldı.



7 Şubat 2016 tarihinde başlayan olan Survivor 2016 yarışmasına Gizem Kerimoğlu da gönüllüler takımında katıldı. Yüzde 36 oranda performans sergileyen Survivor Gizem, yarışmanın 108. gününde adaya veda etti.

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