Survivor'da yarı finalist kim oldu, yarı final oyununu kim kazandı? (23 Haziran 2021 Survivor ayrıntıları)

Ocak ayında macerasına başlayan Survivor'da artık sona yaklaşıldı. Her geçen saniye heyecan artarken yarışmacılar sezonun kader oyununa çıktı. Survivor 2021'in 23 Haziran tarihli 127. bölümünde yarı finale kalabilmek için Ayşe, Aleyna ve Poyraz zorlu parkurda adeta canını dişine taktı.

İLK VEDA EDEN POYRAZ OLDU

Üç kişi arasında oynanan final oyununda yarışmacılara beş can verildi. Oyunda beş sayıyı bulan isimler final etabında yeniden karşı karşıya geldi. Poyraz ilk turu geçemeyerek oyundan elendi.



AYŞE YARI FİNALDE

Finale çıkan Ayşe ve Aleyna arasında on sayıyı yapan yarışmacının yarı finali kazanacağı açıklandı. Atışlarda Aleyna'ya üstün gelen Ayşe skoru 9'a getirirken Aleyna ise çok sayıda sayı kaybetti. Üst üste sayı kaybeden Aleyna oyunu rakibi Ayşe'ye kaptırdı. Final anında Ayşe 9 sayı üstünlüğü ile yarı final oyununu kazanan isim oldu. Böylece Survivor'da yarı finale kalan yarışmacılar İsmail ve Ayşe oldu.



SURVİVOR'DA ELEME NE ZAMAN?

Survivor'da yarı final heyecanı 24 Haziran Perşembe akşamı yaşanacak. Yarı final koltuğuna birinci oturan sim İsmail, ikinci ise Ayşe oldu. İstanbul'da açıklancak SMS oylaması sonuçlarına göre Poyraz ya da Aleyna yarı finalist olacak. Böylece canlı yayınlanacak İstanbul'daki yarı finalin hemen başında bir veda olacak, sonunda da bir veda olacak ve iki yarışmacımız büyük finale çıkacak."

SURVİVOR'DA FİNAL NE ZAMAN?

Survivor'da perşembe akşamı yapılacak olan yarı finalin ardından final heyecanı cuma akşamı yaşanacak. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı Survivor 2021 şampiyonu unvanını alarak kupayı kaldıracak.



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