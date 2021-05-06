Survivor'da yeni takımlar nasıl kuruldu ? (5 Mayıs 2021 ayrıntıları)

Survivor 2021'in 5 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara gelen 85. bölümünde, Melis'in elenmesinden sonra yarışmacıların eşitlenmesi adına yeni takımlar kuruldu. Ekran başındaki izleyenlerin de oylarına göre yapılan dağılımda, Steven, Poyraz, Dora mavi takımda kaldı. Batuhan, İsmail Balaban kırmızı takımda yer alırken karşı takımdan üç isim bu takıma geçti.



ÖZEL KONSEYDE TAKIMLAR KURULDU



survivor özel konseyinde Acun Ilıcalı yarışmacı dağılımından önce açıklamalarda bulundu. Ilıcalı yarışmacılara, "Kiminle aynı takımda olmak istersin, kiminle olmak istemezsin?" diyerek özel bir soru yöneltti. Bu soru karşısında oldukça şaşıran yarışmacılardan ilginç cevaplar geldi.



Aleyna Kalaycıoğlu Ayşe ile rakip takımda yarışmak istediğini, Aleyna Çalışkan ile aynı takımda kalmak istediğini söyledi. Ayşe de buna karşılık Aleyna Kalaycıoğlu ile karşı takımlarda yarışmak istediğini dile getirdi.



survivor'DA KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?

Acun Ilıcalı, yarışmacı dağılımını açıklamadan önce, ''Seyircilerimizin fikirlerini göz önüne alarak dört dörtlük takımlar kurduk.'' dedi. Takımlar şu şekilde kuruldu;



MAVİ TAKIM:

Steven

Merve Aydın