Yasak Elma’nın başrol oyuncusu Talat Bulut’un (62) kostüm asistanı Özge Şimşek’i (19) taciz ettiği iddia edilmişti. Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen Talat Bulut, yaşadıklarını troll saldırısı olarak değerlendirip, “Trollerin zararını çekiyorum, onların işi” dedi.

"NEDEN ENDİŞE DUYAYIM"

Vatan'ın haberine göre; Yapımcı ve yönetmenlerin “Tacizci isimlere filmlerde yer vermeyeceğiz” açıklamasıyla ilgili de şunları söyledi: “Ben ne olduğunu biliyorum, yakında herkes görecek. O yapımcıları tanımıyorum. Ayrıca işsiz kalırım diye niye endişe duyayım. Yapımcımın bana tebliğ ettiği bir şey yok. Yargıyı bekleyelim. B planımız da C planımız da var.”

