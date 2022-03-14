Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Oyuncu Taner Ölmez (35) ve meslektaşı Ece Çeşmioğlu (31) geçtiğimiz haziran ayında sade bir nikahla dünya evine girmişti.

Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan Ölmez çifti, çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.



Karnı burnunda anne Çeşmioğlu, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bebeklerinin ismini açıkladı.

Kız bebek bekleyen Ölmez çifti, objektiflere poz vererek, kızlarına 'Zeynep' adını vereceğini duyurdu.



Çeşmioğlu’nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, Hande Soral, Selahattin Paşalı, Özge Özpirinçci, Mert Fırat, Erkan Avcı ve Başak Dizer gibi ünlü isimler de yorum yaptı.