Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, şimdilerde anne baba olmak için gün sayıyor. Ölmez çifti, dün yaptığı bir paylaşımla doğacak bebeklerinin ismini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 14.03.2022 - 14:50

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin ismini açıkladı

İlişkili Haberler

Kıvanç Tatlıluğ'un eşi Başak Dizer'den karnı burnunda yeni poz

Kıvanç Tatlıluğ'un eşi Başak Dizer'den karnı burnunda yeni poz

Bebek bekleyen Adriana Lima'dan hamilelik pozu

Bebek bekleyen Adriana Lima'dan hamilelik pozu

Oyuncu Taner Ölmez (35) ve meslektaşı Ece Çeşmioğlu (31) geçtiğimiz haziran ayında sade bir nikahla dünya evine girmişti.

Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan Ölmez çifti, çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
 
Karnı burnunda anne Çeşmioğlu, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bebeklerinin ismini açıkladı.

Kız bebek bekleyen Ölmez çifti, objektiflere poz vererek, kızlarına 'Zeynep' adını vereceğini duyurdu. 

Çeşmioğlu’nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, Hande Soral, Selahattin Paşalı, Özge Özpirinçci, Mert Fırat, Erkan Avcı ve Başak Dizer gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...