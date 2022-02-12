Tarkan'dan Özgecan Aslan paylaşımı: Senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın katledilişinin 7. yılında Tarkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Sözlerine "Unutmadık seni Özgecan Aslan. Ama unutmamak yetti mi?" diye başlayan Tarkan, şu sözleri dile getirdi: "Maalesef senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü ve öldürülmeye devam ediyor bu toprağı yas tutan memlekette. Adaletin, hukukun sizlere kulağını tıkadığı, zalim erkek zihniyetinin egemen olduğu bu devirde sesiniz, çığlığınız olmaya devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Sana söz Özgecan, bir gün daha rahat uyuyacaksın yerinde."

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