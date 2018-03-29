Tarkan’ın döner molası

BEBEK MÜJDESİNDEN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ Tarkan ile Pınar Dilek Tevetoğlu'nun bebeği göründü

Bebeği olacağı müjdesini Instagram hesabından paylaştığı bir video ile duyuran ve yaptığı mimiklerle birçok ünlü isim tarafından da taklit edilen Tarkan, renkli paylaşımlar yapmaya devam ediyor.



Kkeyifli anlarına takipçilerini de ortak eden Tarkan bu defa yemek molası verdiği bir dönerciden paylaşım yaptı.



Konser için Almanya-Berlin’e giden ve burada bir dönerciye giren Tarkan, “Berlin’e gelip de döner yememek olur mu? Konserde görüşmek üzere" notuyla iki kare yayınladı.

Türklerin işlettiği bir dönerciye giden 45 yaşındaki Tarkan'ın taktığı şapkayla kendisini kamufle etmeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı.

TARKAN: BABA OLUYORUM! - İZLE