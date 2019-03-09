ABD’li şarkıcı Taylor Swift özel hayatında zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz yıl kendisini takip eden sapığın evine girmesiyle kabusu yaşayan Swift, aradan yalnızca aylar geçmesinin ardından bir kez daha sarsıldı.

22 yaşındaki Roger Alvarado, geçtiğimiz yıl nisan ayından Swift’in evine girmiş, bu yılın başlarında ise serbest bırakılmıştı. Ancak Alvarado, serbest kaldıktan sonra soluğu yine Swift’in New York’taki evinde aldı.



Swift’in satış rekonu kıran Reputation'ı Billboard’da 2018’in en iyi albümü seçildi.

Camı kırarak içeri giren Alvarado, alarm sisteminin devreye girmesinin ardından evde keyif yaparken polis tarafından yakalandı. ABD basınında yer alan haberlere göre olay sırasında 29 yaşındaki şarkıcının evde olmadığı, Alvarado’nun ise 5 yıl ruh sağlığı kliniğine yatırılmasına karar verildi.