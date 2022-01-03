The Office dizisinin oyuncusu David Koechner, alkollü araç kullanmaktan tutuklandı. The Office dizisinin yıldızı David Koechner, tutuklandı. The Office dizisindeki Todd Packer karakteriyle tanınan 59 yaşındaki aktör, alkollü araç kullanırken yakalandı. Polis kayılarına göre, trafikte kararsız şekilde araç kullandığı tespit edilen Koechner, arabadıyla bir trafik tabelasına çarptı. Alkol testi yapılan ünlü aktör tutuklanırken, aracı da çekildi. Dünya çapında büyük ilgi gören, Ricky Gervais’in başrolde yer aldığı The Office, BBC televizyonun aynı adlı dizisinden uyarlanan bir Amerikan dizisi.