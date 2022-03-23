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Tikvenik tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeleri neler?

Balkan mutfağına ait kabaklı bir börek çeşidi olan tiknevik tatlısının tarifi merak konusu oldu. Peki, balkabağı böreği olarak da bilinen tikvenik tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemleri nelerdir?

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 07:49 | Son Güncelleme : 23.03.2022 - 09:50

Tikvenik tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeleri neler?

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Balkan mutfağının popüler lezzetlerinden birisi olan tikvenik tatlısının tarifi merak edildi.

TİKVENİK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

6 adet yufka

500-600 gram bal kabağı

1 çay bardağı şeker

2 çay bardağı doğranmış ceviz içi

3 yemek kaşığı tarçın

Pudra şekeri

Yufkaları yağlamak için;

Yarım su bardağından biraz fazla tereyağı

TİKVENİK TATLISI NASIL YAPILIR?

İç harcı için bal kabağını incecik rendeleyin. İçine şekeri, ceviz içlerini ve tarçını ekleyip iyice karıştırın.

Yufkaları ikiye kesip erittiğiniz tereyağını ile yağlayın. İç harcından koyup rulo şeklinde sarın.

Hazırladığınız ruloları tepsiye yuvarlak şekilde dolayın. Üzerini de yapladıktan sonra önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından aldığınız böreğin üstünü hafifçe su ile ıslatın ve üzerini bir bezle örterek dinlendirin.

Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

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